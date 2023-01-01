WebCatalog
MockUPhone

MockUPhone

mockuphone.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MockUPhone в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

MockUPhone — это бесплатный инструмент, который помогает вам обертывать скриншоты приложений на разных мобильных устройствах. Поддержка макета iPhone, макета iPad, макета Android и макета телевизора.

Веб-сайт: mockuphone.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MockUPhone, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

AudioAZ

AudioAZ

audioaz.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

play.geforcenow.com

Apple Store

Apple Store

apple.com

myHomework

myHomework

myhomeworkapp.com

Overcast

Overcast

overcast.fm

Pushover

Pushover

pushover.net

Stitcher

Stitcher

stitcher.com

Nirvana

Nirvana

nirvanahq.com

ZEDGE

ZEDGE

zedge.net

Onexma

Onexma

onexma.com

Citymapper

Citymapper

citymapper.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности