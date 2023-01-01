MockUPhone — это бесплатный инструмент, который помогает вам обертывать скриншоты приложений на разных мобильных устройствах. Поддержка макета iPhone, макета iPad, макета Android и макета телевизора.

Веб-сайт: mockuphone.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MockUPhone, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.