Альтернативы - YouTube

Cloudflare Stream

cloudflare.com

Бессерверная потоковая передача видео в реальном времени и по требованию - Загружайте, храните, кодируйте и доставляйте видео в реальном времени и по запросу с помощью одного API. - Мгновенная потоковая передача видео из глобальной сети Cloudflare. - Начните трансляцию сегодня менее чем за 5 минут.