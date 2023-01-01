YouTube Kids — американское детское видеоприложение, разработанное YouTube, дочерней компанией Google. Приложение предоставляет версию сервиса, ориентированную на детей, с тщательно подобранным контентом, функциями родительского контроля и фильтрацией видео, которые считаются неприемлемыми для просмотра детьми в возрасте до 13 лет. Впервые выпущенное 15 февраля 2015 года в виде мобильного приложения для Android и iOS, с тех пор приложение было выпущено для смарт-телевизоров LG, Samsung и Sony, а также для Android TV. По состоянию на сентябрь 2019 года приложение доступно в 69 странах, включая Гонконг и Макао, а также в одной провинции. YouTube запустил веб-версию YouTube Kids 30 августа 2019 года. YouTube Kids подвергся критике со стороны правозащитных групп, в частности Кампании за детство без рекламы, за опасения по поводу использования приложением коммерческой рекламы, а также предложения по алгоритмам. видео, которые могут быть неподходящими для целевой аудитории приложения. Приложение также было связано с разногласиями вокруг тревожных и/или жестоких видеороликов, изображающих персонажей детских медиа-франшиз. Критика по поводу видео побудила YouTube объявить, что он примет более строгие меры для проверки и фильтрации таких видео, когда о них сообщает сообщество, и запретит доступ к ним из приложения YouTube Kids.

Веб-сайт: youtubekids.com

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