Squarespace, Inc. — частная американская компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Он предоставляет программное обеспечение как услугу для создания и хостинга веб-сайтов, а также позволяет пользователям использовать готовые шаблоны веб-сайтов и элементы перетаскивания для создания и изменения веб-страниц. В 2004 году Энтони Казалена основал Squarespace как службу хостинга блогов во время учебы в Университете Мэриленда. Он был ее единственным сотрудником до 2006 года, когда доход компании достиг 1 миллиона долларов. Компания выросла с 30 сотрудников в 2010 году до 550 к 2015 году. К 2014 году она привлекла в общей сложности 78,5 миллионов долларов венчурного капитала; добавлены инструменты электронной коммерции, службы доменных имен и аналитика; и заменил серверную часть кодирования функциями перетаскивания.

Веб-сайт: squarespace.com

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