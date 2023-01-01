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PagerDuty

PagerDuty

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Веб-сайт: pagerduty.com

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PagerDuty — американская компания облачных вычислений, специализирующаяся на платформе реагирования на инциденты SaaS для ИТ-отделов. По состоянию на 2018 год компания привлекла более 170 миллионов долларов венчурного финансирования. В 2018 году компания была включена в список «Cloud 100» журнала Forbes, а также в список USA Today лучших малых и средних компаний по разнообразию. Штаб-квартира PagerDuty находится в Сан-Франциско, а офисы — в Торонто, Атланте, Великобритания, и Австралия. Его платформа предназначена для оповещения клиентов о сбоях и сбоях в работе с помощью машинного обучения и автоматизации. Программное обеспечение работает как отдельный сервис или может быть интегрировано в существующие ИТ-системы. Среди известных клиентов — GE, Vodafone, Box.com, Clover Network и American Eagle Outfitters.

Веб-сайт: pagerduty.com

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