Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструменты платежей, маркетинга, доставки и взаимодействия с клиентами, чтобы упростить процесс управления интернет-магазином для мелких торговцев». Компания сообщила, что ее платформу используют более 1 000 000 предприятий примерно в 175 странах. по состоянию на июнь 2019 года, при этом общий валовой объем товаров превысил 41,1 миллиарда долларов США за календарный 2018 год.

Веб-сайт: shopify.com

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