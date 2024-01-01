Brightcove, Inc. (Nasdaq: BCOV) — компания-разработчик программного обеспечения из Бостона, штат Массачусетс, которая производит платформу онлайн-видео.

Веб-сайт: brightcove.com

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