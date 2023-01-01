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Nielsen

Nielsen

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Веб-сайт: nielsen.com

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Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.

Веб-сайт: nielsen.com

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