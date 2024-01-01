Программное обеспечение для анализа рынка - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для анализа рынка объединяет общедоступные и/или ориентированные на клиента рыночные данные, чтобы улучшить понимание поведения клиентов. Эти данные поступают с платформ, специализирующихся на выявлении общих тенденций или идей на рынке или потребительском секторе, а не на отдельных предприятиях. Решения для анализа рынка, которые обычно используются различными отделами маркетинга или продаж, собирают обширные наборы данных и аналитическую информацию, помогая совершенствовать стратегии компании. Очень важно различать программное обеспечение для анализа рынка и программное обеспечение для конкурентной разведки. Рыночная разведка сосредоточена на поведении потребителей, тогда как конкурентная разведка ориентирована на бизнес-анализ, уделяя особое внимание пониманию и оценке конкурентов. Эти два типа аналитического программного обеспечения могут дополнять друг друга, часто вместе с программным обеспечением для анализа продаж, которое помогает в поиске потенциальных клиентов и часто интегрируется с инструментами рыночной или конкурентной разведки.
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SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
Data.ai
data.ai
data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
Serpstat
serpstat.com
Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.
Bright Data
brightdata.com
BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Sensor Tower
sensortower.com
Данные, которые способствуют развитию приложений Sensor Tower предоставляет вам данные и аналитическую информацию необходимо освоить экосистему мобильных приложений.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические ...
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
AroundDeal
arounddeal.com
Работайте меньше, достигайте большего, продажи выше. Находите больше контактов B2B, обогащайте и проверяйте записи, участвуйте в автоматических рабочих процессах и заключайте больше сделок — и все это на платформе RoundDeal. Стимулируйте рост вашего бизнеса по всему миру.
Diffbot
diffbot.com
Веб-данные без парсинга веб-страниц. Запрашивайте триллион фрагментов связанного контента в Интернете или извлекайте их по требованию с помощью Diffbot.
Contify
contify.com
Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и отраслевых сегментах.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущий в отрасли механизм разрешения и анализа иденти...
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки на базе искусственного интеллекта, призванная помочь маркетологам продуктов и командам CI собирать, обрабатывать и предоставлять полезную информацию о конкурентах, чтобы дать возможность отделам продаж выиграть больше бизнеса. Klue позволяет командам корпор...
Draup
draup.com
Платформа на базе искусственного интеллекта для талантливых лидеров и программное обеспечение для поиска B2B-продаж. Drup — это платформа искусственного интеллекта, которую выбирают руководители отделов продаж и управления талантами.
Crayon
crayon.co
Набор программных инструментов для конкурентной разведки Crayon поможет вам увидеть и использовать возможности, чтобы вы могли создать устойчивое преимущество в бизнесе.
Zulu5
zulu5.com
Изучите свои рекламные риски и возможности с помощью инструментов анализа рекламы Zulu5. Наша платформа, разработанная для рекламодателей, издателей и агентств, позволяет вам выявлять прошлые успехи, адаптировать существующие кампании и открывать новые возможности для достижения успеха кампании и пр...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI — это платформа для анализа рынка в режиме реального времени, использующая искусственный интеллект, чтобы помочь ипотечной отрасли собирать и систематизировать информацию. TrustStar — это платформа, собирающая тщательно подобранную и проверенную информацию о рынке, разработанная специал...
Hermix
hermix.com
Hermix — первая платформа рыночной аналитики для продаж в государственном секторе. Мы помогаем компаниям выигрывать государственные контракты, осуществляя мониторинг тендеров и анализ рынка. Большие данные уже активно используются в розничной торговле, потребительском секторе, B2C/B2B. Благодаря Her...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и п...
Ubico
ubico.io
Ubico предоставляет платформу для привлечения потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для организаций продаж и маркетинга. Ubico работает с ведущими мировыми компаниями, такими как Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Преобразуйте взаимодействие с потенциальными клиентами с помощь...
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, автоматизированная платформа анализа креативной рекламы, является ценным ресурсом для любого бренд-менеджера, маркетолога, стратега, исследователя или генерального директора, который хочет принимать решения на основе данных и оптимизировать свои рекламные кампании для достижения максимально...
Gain.pro
gain.pro
Примерно 75% крупных предприятий в мире являются частными, но привлечь к ним внимание непросто. Gain.pro ставит перед собой задачу повысить прозрачность частных рынков, используя подход «высокие технологии и высокий уровень взаимодействия». Мы достигаем этого, сочетая передовые технологии поиска с в...
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребит...
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам опти...
Foundry
foundryco.com
Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.