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Adult Swim

Adult Swim

adultswim.com

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Найдите свои любимые шоу, пообщайтесь в прямом эфире, получите информацию о событии или просто тупо смотрите. Ваш звонок. Adult Swim - это американский ночной кабельный телеканал, ориентированный на взрослых, который делит пространство канала с основной кабельной сетью Cartoon Network и программируется собственной продюсерской студией Williams Street. Это часть американского медиаконгломерата Warner Bros. Discovery.

Веб-сайт: adultswim.com

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