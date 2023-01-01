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Funimation

Funimation

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Веб-сайт: funimation.com

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Funimation Global Group, LLC — американская развлекательная компания, специализирующаяся на дублировании и распространении восточноазиатских медиа, особенно японского аниме. Компания была основана Геном Фукунагой и его женой Синди при финансовой поддержке Дэниела Коканогера и его семьи, которые стали инвесторами компании. Компания Funimation, базирующаяся в Флауэр-Маунд, штат Техас, является одним из ведущих дистрибьюторов аниме и другой зарубежной развлекательной продукции в Северной Америке. Он лицензировал такие популярные сериалы, как «Жемчуг дракона», «Ван-пис», «Ю Ю Хакушо», «Моя геройская академия», «Атака титанов», «Хвост феи», «Черный клевер», «Корзина фруктов», «Класс убийц», «Ковбой Бибоп», «Токийский гуль», «Код Гиас» и многие другие. . Funimation была приобретена Navarre Corporation 11 мая 2005 г.; в апреле 2011 года Наварра продала Funimation группе инвесторов, в которую входил Фукунага, за 24 миллиона долларов. С 2017 по 2019 год Sony Pictures Entertainment (через Sony Pictures Television) владела 95% акций компании, а с 2019 года Sony Group Corporation управляет компанией через совместное предприятие двух ее подразделений: Sony Pictures Entertainment (через Sony Pictures). Television) и Sony Music Entertainment Japan (через Aniplex).

Веб-сайт: funimation.com

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