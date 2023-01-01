Транслируйте телепередачи в прямом эфире в своем браузере. Плата не взимается. Вы можете смотреть телеканалы США, входящие в сети NBC, CBS, ABC, PBS, Fox и CW. Puffer хорошо работает в браузерах Chrome, Firefox, Edge и Opera, на компьютере, телефоне или планшете Android. Puffer не работает на iPhone, iPad и в браузере Safari. Puffer — исследовательский проект факультета компьютерных наук Стэнфордского университета.

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