WebCatalog
Puffer

Puffer

puffer.stanford.edu

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Puffer в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Транслируйте телепередачи в прямом эфире в своем браузере. Плата не взимается. Вы можете смотреть телеканалы США, входящие в сети NBC, CBS, ABC, PBS, Fox и CW. Puffer хорошо работает в браузерах Chrome, Firefox, Edge и Opera, на компьютере, телефоне или планшете Android. Puffer не работает на iPhone, iPad и в браузере Safari. Puffer — исследовательский проект факультета компьютерных наук Стэнфордского университета.

Веб-сайт: puffer.stanford.edu

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Puffer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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