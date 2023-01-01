STARZPLAY, нет. 1 потоковая платформа в регионе MENA, где есть все! Голливудские фильмы с арабскими и французскими субтитрами и звуком? Мы получили это! Лучшие сериалы того же времени, что и в США? Да, много. Арабские и турецкие фильмы и сериалы? Абсолютно! Детские развлечения? Да! У нас также есть эксклюзивные сериалы STARZPLAY Original и дополнительные каналы премиум-класса, такие как Discovery+, UFC Arabia, BluTV, AD Sports, Majid TV, прямые трансляции Cricket и Star TV!

Веб-сайт: starzplay.com

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