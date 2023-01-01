Шахид — ﺷﺎﻫﺪ, ваша премиум-платформа для широкого спектра лучших арабских оригиналов, эксклюзивных сериалов и премьер фильмов, прямых телетрансляций и многого другого.

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