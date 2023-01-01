WebCatalog
Exxen

Exxen

exxen.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Новый контент и форматы сюрпризов ждут вас в EXXEN каждый день. Достоверный контент, который можно смотреть с детьми, подростками и всей семьей; Любимые турецкими актеры и художники, влиятельные лица в социальных сетях с наибольшим количеством подписчиков и ютуберы – все это пользуется популярностью среди молодого населения; Эксклюзивный и оригинальный контент вместо старомодного контента. Сериал с отмеченными наградами актёрами/актрисами для самой разной аудитории… Конкурсы, шоу и развлекательный контент, который ранее никогда не производился в Турции… Эксклюзивный контент для EXXEN от создателей революционных документальных фильмов и биографий из Турции… Мультфильмы, телепередачи и анимация, созданные EXXEN только для детей… Звезды СМИ, любимые молодежью, различный контент, который может понравиться молодежи ...и многое другое только в EXXEN!

Веб-сайт: exxen.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Exxen, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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