WebCatalog
Binge

Binge

binge.com.au

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Binge — это служба подписки на потоковое видео, доступная в Австралии и принадлежащая компании Streamotion. Услуга предлагает по запросу развлекательные программы, образ жизни, реалити-шоу и кинопрограммы.

Веб-сайт: binge.com.au

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