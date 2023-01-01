CBC Music — канадская радиосеть FM, управляемая Канадской радиовещательной корпорацией. Раньше он концентрировался на классике и джазе. В 2007 и 2008 годах сеть перешла на новый формат «музыки для взрослых» с множеством жанров, при этом классический жанр обычно ограничивается полуденными часами.

Веб-сайт: cbc.ca

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