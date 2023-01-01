WebCatalog
CBC Music

CBC Music

cbc.ca

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CBC Music в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

CBC Music — канадская радиосеть FM, управляемая Канадской радиовещательной корпорацией. Раньше он концентрировался на классике и джазе. В 2007 и 2008 годах сеть перешла на новый формат «музыки для взрослых» с множеством жанров, при этом классический жанр обычно ограничивается полуденными часами.

Веб-сайт: cbc.ca

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CBC Music, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

CBC News

CBC News

cbc.ca

Lite 96.9 WFPG

Lite 96.9 WFPG

wfpg.com

CHOI Radio X

CHOI Radio X

radiox.com

Radio Essex

Radio Essex

radioessex.com

CBC Sports

CBC Sports

cbc.ca

Crackle

Crackle

crackle.com

Chosic

Chosic

chosic.com

ClassicalRadio.com

ClassicalRadio.com

classicalradio.com

Amazon Music

Amazon Music

music.amazon.com

NTS

NTS

nts.live

Cartoon Network

Cartoon Network

cartoonnetwork.com

YouTube Music

YouTube Music

music.youtube.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности