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CHOI Radio X

CHOI Radio X

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Веб-сайт: radiox.com

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CHOI-FM — франкоязычная FM-радиостанция, вещающая на частоте 98,1 МГц из Квебека, Квебек, Канада, в формате разговорного радио. На местном уровне оно известно как Radio X. С июля 1996 года оно принадлежит Genex Communications.

Веб-сайт: radiox.com

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