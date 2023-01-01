Cogeco Média

Приложение Cogeco Media объединяет 13 наших радиостанций в одном удобном приложении. Слушайте в прямом эфире 98,5 в Монреале, 106,9 в Мориси, 107,7 в Эстри и 104,7 в Отауа; Станции сети Rythme в Монреале, Мориси и Эстри, CIME в Лаврентийских горах; CKOI и The Beat в Монреале, FM 93 и M102.9 в Квебеке. Исследуйте качественный контент, переслушивайте наши аудиозаписи по запросу или слушайте наши подкасты.

Веб-сайт: 985fm.ca

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