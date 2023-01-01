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RadioTunes

RadioTunes

radiotunes.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

RadioTunes предлагает более 90 каналов лучшей музыки в самых разных жанрах. Каждый из них программируется настоящим менеджером канала, который является экспертом в этом стиле музыки. Найдите все свои любимые стили, включая поп, рок, 70-е, 80-е, 90-е, плавный джаз, романтику, легкую музыку, международную музыку и многие другие!

Веб-сайт: radiotunes.com

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