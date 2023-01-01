WebCatalog
PhotoBooth

PhotoBooth

magicstudio.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PhotoBooth в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создавайте потрясающие изображения профиля с помощью ИИ Выберите 5 стилей и получите по 10 изображений профиля в каждом стиле.

Веб-сайт: magicstudio.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PhotoBooth, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TheDream.ai

TheDream.ai

thedream.ai

Proface

Proface

avatarize.club

BetterPic

BetterPic

betterpic.io

HeadshotPro

HeadshotPro

headshotpro.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

Powerpresent AI

Powerpresent AI

powerpresent.ai

boohooMAN

boohooMAN

boohooman.com

Pixly.app

Pixly.app

pixly.app

Previewed

Previewed

previewed.app

Dreamlike

Dreamlike

dreamlike.art

Sajilo CV

Sajilo CV

sajilocv.com

Photomash Studio

Photomash Studio

pixlr.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности