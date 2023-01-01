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CBC Sports

CBC Sports

cbc.ca

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Получите последние заголовки новостей, мнения и видео от CBC Sports о хоккее НХЛ, футболе КФЛ и НХЛ, бейсболе MLB, баскетболе НБА, керлинге, лыжах и т. д. CBC Sports — подразделение Канадской радиовещательной корпорации, отвечающее за спортивное вещание на английском языке. Спортивные программы CBC в основном транслируются на CBC Television, CBCSports.ca и CBC Radio One.

Веб-сайт: cbc.ca

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