Получите последние заголовки новостей, мнения и видео от CBC Sports о хоккее НХЛ, футболе КФЛ и НХЛ, бейсболе MLB, баскетболе НБА, керлинге, лыжах и т. д. CBC Sports — подразделение Канадской радиовещательной корпорации, отвечающее за спортивное вещание на английском языке. Спортивные программы CBC в основном транслируются на CBC Television, CBCSports.ca и CBC Radio One.

Веб-сайт: cbc.ca

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CBC Sports, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.