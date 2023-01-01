WebCatalog
fuboTV

fuboTV

fubo.tv

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Смотрите НФЛ, MLB, НБА, НХЛ, NASCAR, студенческий футбол NCAA, студенческий баскетбол NCAA, футбол MLS, отборочные матчи чемпионата мира по футболу, Лигу чемпионов, Английскую премьер-лигу, ЛаЛигу, Бундеслигу и многое другое в прямом эфире. Кроме того, транслируйте популярные телесериалы, новости в прямом эфире и отмеченные наградами фильмы, а также наслаждайтесь облачным видеорегистратором и специальной спортивной навигацией, чтобы смотреть то, что вы хотите, и когда хотите.

Веб-сайт: fubo.tv

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