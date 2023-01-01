BBC iPlayer — это служба потокового вещания в Интернете, телевещания и бывшего радио от BBC. Услуга доступна на широком спектре устройств, включая мобильные телефоны и планшеты, персональные компьютеры и смарт-телевизоры. Услуги iPlayer, предоставляемые зрителям из Великобритании, не содержат коммерческой рекламы. Термины BBC iPlayer, iPlayer и BBC Media Player относятся к различным методам просмотра или прослушивания одного и того же контента. Просмотр или запись прямых телетрансляций любой британской вещательной компании, а также просмотр телетрансляций BBC или программ BBC TV по запросу в Великобритании без телевизионной лицензии является уголовным преступлением. В 2015 году BBC сообщила, что переходит к воспроизведению аудио и видеоконтент через открытые стандарты HTML5 в веб-браузерах, а не через Flash или мобильное приложение Media Player. 17 октября 2018 года бренд BBC iPlayer Radio был заменен на BBC Sounds.

Веб-сайт: bbc.co.uk

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