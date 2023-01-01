WebCatalog
BBC iPlayer

BBC iPlayer

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: bbc.co.uk

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BBC iPlayer в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

BBC iPlayer — это служба потокового вещания в Интернете, телевещания и бывшего радио от BBC. Услуга доступна на широком спектре устройств, включая мобильные телефоны и планшеты, персональные компьютеры и смарт-телевизоры. Услуги iPlayer, предоставляемые зрителям из Великобритании, не содержат коммерческой рекламы. Термины BBC iPlayer, iPlayer и BBC Media Player относятся к различным методам просмотра или прослушивания одного и того же контента. Просмотр или запись прямых телетрансляций любой британской вещательной компании, а также просмотр телетрансляций BBC или программ BBC TV по запросу в Великобритании без телевизионной лицензии является уголовным преступлением. В 2015 году BBC сообщила, что переходит к воспроизведению аудио и видеоконтент через открытые стандарты HTML5 в веб-браузерах, а не через Flash или мобильное приложение Media Player. 17 октября 2018 года бренд BBC iPlayer Radio был заменен на BBC Sounds.

Веб-сайт: bbc.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BBC iPlayer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

BBC Sounds

BBC Sounds

bbc.co.uk

BBC Bitesize

BBC Bitesize

bbc.co.uk

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

BBC News

BBC News

bbc.com

BBC Afrique

BBC Afrique

bbc.com

9Now

9Now

9now.com.au

JOOX Music

JOOX Music

joox.com

TVPlayer

TVPlayer

tvplayer.com

Fox News

Fox News

foxnews.com

Radio Kube Player

Radio Kube Player

radiokube.app

Radioplayer

Radioplayer

radioplayer.co.uk

Fandango

Fandango

fandango.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности