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VOA English

VOA English

voanews.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Английские новости от «Голоса Америки». «Голос Америки» обеспечивает полный охват США, Азии, Африки и Ближнего Востока. «Голос Америки» (VOA) — крупнейшая международная телекомпания США, предоставляющая новости и информацию на более чем 40 языках примерно еженедельной аудитории в 236,8 миллиона человек. «Голос Америки» производит контент для цифровых, теле- и радиоплатформ.

Веб-сайт: voanews.com

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