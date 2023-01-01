VOA English

Английские новости от «Голоса Америки». «Голос Америки» обеспечивает полный охват США, Азии, Африки и Ближнего Востока. «Голос Америки» (VOA) — крупнейшая международная телекомпания США, предоставляющая новости и информацию на более чем 40 языках примерно еженедельной аудитории в 236,8 миллиона человек. «Голос Америки» производит контент для цифровых, теле- и радиоплатформ.

Веб-сайт: voanews.com

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