NHK WORLD-JAPAN — международная служба японской общественной медиа-организации NHK. Он предоставляет самую свежую информацию о Японии и Азии через телевидение.

Веб-сайт: www3.nhk.or.jp

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