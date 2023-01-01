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NHK WORLD-JAPAN

NHK WORLD-JAPAN

www3.nhk.or.jp

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NHK WORLD-JAPAN — международная служба японской общественной медиа-организации NHK. Он предоставляет самую свежую информацию о Японии и Азии через телевидение.

Веб-сайт: www3.nhk.or.jp

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