Для тех, кто борется с ростом дезинформации, сенсационности и предвзятых новостей, приложение Ground News Mac поможет вам легко сравнить, как ту или иную историю освещают тысячи источников политического спектра и со всего мира.

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