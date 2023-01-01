Создавайте более умные и безопасные пространства на единой облачной платформе Физическая безопасность стала современной. Управляйте своими зданиями в любое время и в любом месте с помощью универсального решения, которое объединяет интеллектуальные камеры, контроль доступа, датчики, интеграции и сигнализацию под единым стеклом.

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