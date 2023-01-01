ANNKE предлагает полный спектр высококачественных 4K/5MP/2MP NVR и DVR камер и систем безопасности с полноцветным ночным видением, точным алгоритмом изображения, первоклассными материалами и датчиками и многим другим.

Веб-сайт: annke.com

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