Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Получите скидку 30–50 % на отели по эксклюзивным ценам на SMS, Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage, Alexa, Slack и Viber. Находите и бронируйте предложения для более чем 1 000 000 отелей!

Веб-сайт: snaptravel.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Snaptravel, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.