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Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy

marriott.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Бронируйте напрямую и воспользуйтесь эксклюзивными предложениями Marriott Bonvoy™, чтобы избавиться от стресса во время путешествия и найти лучшие предложения отелей. Ищите отели, курорты и роскошные направления среди более чем 7000 отелей и 30 брендов. Получайте вознаграждения при бронировании в Marriott Bonvoy.

Веб-сайт: marriott.com

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