Amazon Alexa, также известная просто как Alexa, — это технология искусственного интеллекта виртуального помощника, разработанная Amazon и впервые использованная в интеллектуальных колонках Amazon Echo, разработанных Amazon Lab126. Он способен голосового взаимодействия, воспроизведения музыки, составления списков дел, установки будильников, потоковой передачи подкастов, воспроизведения аудиокниг, а также предоставления информации о погоде, пробках, спорте и другой информации в режиме реального времени, например новостей. Alexa также может управлять несколькими интеллектуальными устройствами, используя себя в качестве системы домашней автоматизации. Пользователи могут расширить возможности Alexa, установив «навыки» (дополнительные функции, разработанные сторонними поставщиками, в других настройках чаще называемые приложениями, такими как погодные программы и аудиофункции). Большинство устройств с Alexa позволяют пользователям активировать устройство с помощью слова пробуждения (например, Alexa или Amazon); другие устройства (например, мобильное приложение Amazon на iOS или Android и Amazon Dash Wand) требуют, чтобы пользователь нажал кнопку, чтобы активировать режим прослушивания Alexa, хотя некоторые телефоны также позволяют пользователю произносить команду, например «Alexa» или «Пробуждение Алексы». В настоящее время взаимодействие и общение с Alexa доступны только на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, португальском, японском и хинди. В Канаде Alexa доступна на английском и французском языках (с квебекским акцентом). По состоянию на ноябрь 2018 года над Alexa и сопутствующими продуктами в Amazon работало более 10 000 сотрудников. В январе 2019 года команда Amazon по устройствам объявила, что продала более 100 миллионов устройств с поддержкой Alexa. В сентябре 2019 года Amazon выпустила множество новых устройств, побив множество рекордов, конкурируя с мировой индустрией умного дома. Новая Echo Studio стала первой умной колонкой со звуком 360° и звуком Dolby. Другие новые устройства включали точку Echo с часами на ткани, новое Amazon Echo третьего поколения, Echo Show 8, подключаемое устройство Echo, Echo Flex, встроенные беспроводные наушники Alexa, наушники Echo, встроенную Alexa. очки, оправы Echo, кольцо со встроенным Alexa и Echo Loop.

Веб-сайт: alexa.amazon.com

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