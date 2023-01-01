Погода, записанная Tempest Weather System. Тщательно разработанная метеорологическая система Tempest использует мощное машинное обучение и современные возможности моделирования, чтобы гарантировать наиболее точный локальный прогноз. Он не имеет движущихся частей, полностью беспроводной и предлагает простую установку. Погодная система Tempest экономит время и деньги благодаря интеграции с умным домом и защищает вашу семью и имущество с помощью мгновенных предупреждений о дожде, молниях, ветре и многом другом.

Веб-сайт: tempestwx.com

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