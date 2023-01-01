Метеорологический радар, прогноз ветра и волн для кайтеров, серферов, парапланеристов, пилотов, моряков и всех остальных. Анимированная карта погоды по всему миру с простыми в использовании слоями и точным прогнозом погоды. METAR, TAF и NOTAM для любого аэропорта мира. Коды SYNOP от метеостанций и буев. Модели прогнозов ECMWF, GFS, NAM и NEMS

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