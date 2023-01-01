Карта ветра с радаром ветра в реальном времени и прогнозом ветра по всему миру. Смотрите прогнозы погоды в реальном времени, скорость ветра и волны для кайтсерфинга и виндсерфинга, парусного спорта, рыбалки и пеших прогулок.

Веб-сайт: windfinder.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Windfinder, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.