WebCatalog
Windfinder

Windfinder

windfinder.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Windfinder в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Карта ветра с радаром ветра в реальном времени и прогнозом ветра по всему миру. Смотрите прогнозы погоды в реальном времени, скорость ветра и волны для кайтсерфинга и виндсерфинга, парусного спорта, рыбалки и пеших прогулок.

Веб-сайт: windfinder.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Windfinder, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Windy

Windy

windy.com

Zoom Earth

Zoom Earth

zoom.earth

Windy.app

Windy.app

windy.app

Weawow

Weawow

weawow.com

FOX 2 St. Louis Weather

FOX 2 St. Louis Weather

fox2now.com

Ventusky

Ventusky

ventusky.com

Meteum

Meteum

meteum.ai

WillyWeather

WillyWeather

willyweather.com

WillyWeather Australia

WillyWeather Australia

willyweather.com.au

Weather Underground

Weather Underground

wunderground.com

FOX 13 Tampa

FOX 13 Tampa

fox13news.com

FOX31 KDVR

FOX31 KDVR

kdvr.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности