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WillyWeather Australia

WillyWeather Australia

willyweather.com.au

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Точная местная погода WillyWeather объединяет данные о погоде в мире в наиболее ценную местную информацию. Приложение включает в себя радар, спутник, подробные прогнозы ветра, дождя, приливов, волн и ультрафиолета, а также фазы луны, а также время восхода и захода солнца. Выходя за рамки обычной метеорологической службы, мы обрабатываем и настраиваем данные прогнозов с учетом конкретных координат тысяч мест, включая все пригороды, города, пляжи, реки, парки, озера и острова.

Веб-сайт: willyweather.com.au

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