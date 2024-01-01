WebCatalog

Unless

Unless

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: unless.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

The mission of UNLESS is to let users interact with their devices on human terms, by turning user interfaces into a dialogue. Our conversational UI platform offers businesses an AI-driven solution that facilitates a personalized conversation with every user. This is made possible through a variety of UI components that can easily be added to any existing product without requiring technical expertise.

Категории:

Business
Программное обеспечение для персонализации

Веб-сайт: unless.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Unless, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emma

Emma

myemma.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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