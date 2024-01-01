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WideBot

WideBot

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Веб-сайт: widebot.net

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WideBot — это ведущая платформа для создания диалоговых чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, ориентированная на арабский язык, в регионе MENA. Наша миссия — предоставить компаниям возможность использовать ботов на базе искусственного интеллекта, которые общаются как люди, чтобы они могли строить прочные отношения со своими клиентами и максимизировать свои результаты за счет безупречного персонализированного опыта. Мы предлагаем базовые и полноценные решения: от обучения и построения данных, адаптации и оптимизации до хостинга и обслуживания, с постоянной технической поддержкой.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: widebot.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WideBot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Drift

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botmake.io

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chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

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Cloudflare TV

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Drips

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Doks

Doks

doks.ai

BotStacks

BotStacks

botstacks.ai

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