WideBot — это ведущая платформа для создания диалоговых чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, ориентированная на арабский язык, в регионе MENA. Наша миссия — предоставить компаниям возможность использовать ботов на базе искусственного интеллекта, которые общаются как люди, чтобы они могли строить прочные отношения со своими клиентами и максимизировать свои результаты за счет безупречного персонализированного опыта. Мы предлагаем базовые и полноценные решения: от обучения и построения данных, адаптации и оптимизации до хостинга и обслуживания, с постоянной технической поддержкой.

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Веб-сайт: widebot.net

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