Программное обеспечение для чат-ботов - Самые популярные приложения
Чат-боты, часто называемые виртуальными агентами или виртуальными помощниками, представляют собой программные приложения, предназначенные для выполнения определенных задач или предоставления информации в ответ на письменные или устные запросы. Они удовлетворяют как внешние потребности клиентов, так и внутренние запросы сотрудников, позволяя пользователям взаимодействовать с приложениями в диалоговой форме, в текстовом или звуковом формате. Чат-боты обычно используют обработку естественного языка (NLP) или распознавание речи для понимания вводимых пользователем данных. Однако их основные операции основаны на диалогах по сценарию. Это контрастирует с интеллектуальными виртуальными помощниками, которые используют понимание естественного языка (NLU) для осуществления более сложных, человеческих взаимодействий. Компании используют технологию чат-ботов для автоматизации задач, которые раньше требовали вмешательства человека. Получив запрос пользователя, чат-бот обрабатывает вводимые данные и предоставляет ответ в текстовой или речевой форме. Чат-боты интегрированы в различные инструменты поддержки клиентов, такие как программное обеспечение для онлайн-чата, программное обеспечение службы поддержки и программное обеспечение контакт-центра, часто выступая в качестве первой точки контакта. Их использование распространяется и на другие области, включая базы знаний в области продаж и маркетинга. В приложениях бизнес-аналитики чат-боты могут заменить языки запросов, позволяя пользователям получать конкретные данные, просто набрав или произнеся запрос. Возможности чат-ботов постоянно растут, и они включаются во все большее количество программных приложений.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Appy Pie
appypie.com
Нет платформы для разработки кода.
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Qualified
qualified.com
Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Norby AI
norby.io
Установите чат-бота на базе ChatGPT для своего сайта. Скопируйте и вставьте описание продукта/услуги, документацию или часто задаваемые вопросы, и Norby даст быстрые и правильные ответы вашим клиентам.
Landbot
landbot.io
Самый мощный конструктор чат-ботов без кода Увеличьте свой доход, сократите эксплуатационные расходы и порадуйте своих клиентов.
Payhip
payhip.com
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Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Simple Phones
simplephones.ai
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Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
Coachvox AI
coachvox.ai
Создайте ИИ-версию себя. Тренировать, наставлять и отвечать на вопросы так же, как вы. Клонируйте себя с помощью ИИ, обученного вашему контенту и стилю. Повышайте осведомленность своей аудитории, повышайте ценность своих клиентов и расширяйте возможности своей команды.
Support Guy
supportguy.co
Ваш бизнес никогда не спит, и ваша поддержка тоже не должна. Никогда больше не пропустите запрос клиента с нашим чат-ботом на базе ChatGPT — всегда активным и всегда доступным товарищем по команде.
Selz
selz.com
Развивайте свой онлайн-бизнес. Продавайте цифровые продукты, физические продукты и услуги на одной простой платформе.
Gleen AI
gleen.ai
Создайте собственного чат-бота с искусственным интеллектом, обученного работе с вашими документами. Независимо от того, являетесь ли вы компанией, стремящейся оптимизировать операции по обслуживанию клиентов, или частным лицом, которому нужна быстрая и эффективная помощь, наш бот с искусственным ин...
Capacity
capacity.com
Емкость — это платформа автоматизации поддержки на базе искусственного интеллекта, которая объединяет весь ваш технологический стек, чтобы отвечать на вопросы, автоматизировать повторяющиеся задачи поддержки и создавать решения для любых бизнес-задач.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это мощная платформа для обмена SMS и электронной почтой, предназначенная для повышения продуктивности бизнеса и взаимодействия с клиентами с помощью технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые продукты включают в себя Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, S...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик вашего веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайт...
Pylon
usepylon.com
Программное обеспечение для проектирования солнечной энергии для быстрорастущих предприятий, занимающихся солнечной энергетикой. Создавайте предложения по продаже солнечной энергии в высоком разрешении менее чем за 2 минуты.
AskHandle
askhandle.com
Измените качество обслуживания клиентов с помощью AskHandle. Улучшите рабочие процессы поддержки клиентов с помощью генеративного искусственного интеллекта и порадуйте своих клиентов. Начните бесплатно!
Glassix
glassix.com
Glassix: «ИИ, который говорит с клиентом». Унифицируйте обмен сообщениями, ускоряйте ответы и повышайте удовлетворенность с помощью нашей передовой платформы общения с клиентами.
LivePerson
liveperson.com
Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, представляет собой ориентированное на производительность решение MarTech, которое позволяет брендам достигать более высоких показателей конверсии воронки продаж и удержания клиентов. С момента создания в центре внимания наших уникальных, основанных на технологиях услу...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai is a comprehensive platform that enables users to create and deploy custom AI chatbots and generative AI models (GPTs) for a variety of business applications. Key features and capabilities of the platform include: * Ease of Use: The website emphasizes that ChatBotBuilder.ai is the...
ChatShape
chatshape.com
ChatShape is a next-generation AI powered tool which lets you build AI powered chatbots for your website. Just go to chatshape.com/create, add your website link which will be crawled, and the text will be used to train a chatbot that you can embed on your website to answer customer queries instantly...
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE is an innovative platform solution for users to create DIY WorkBots for upskilling, stakeholder engagement, business process transformation and organisational knowledge management. It can also be integrated with back-end systems via API to achieve desired levels of customisation to facilita...
Botifi
botifi.me
Chatbot constructor, automating sales, marketing and support on Telegram, Facebook Messenger, Instagram and others
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt is a chatbot-building platform to help you set up workflow automation on messaging apps like Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, and even your own website. Chatbots have a reputation for being little sidekicks to Customer Service agents. With BotDistrikt, the customer ser...
Bot9
bot9.ai
Create your own AI-powered assistant that's not just smart, but also uniquely yours!
arabot
arabot.io
The Leading No-Code Chatbot Platform. built for enterprise to automate customer interactions & service fulfilment at scale, SUPERFAST. arabot is MENA’s leading low-code enterprise chatbot platform designed to help businesses automate tasks, drive superior customer service, increase sales and create...
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI is a company that provides training services and a Microsoft Teams integration to help organizations and individuals unlock the power of generative AI technologies like ChatGPT. Key points about FranklyAI: * Training Services: FranklyAI offers core training programs to help organizations ...
Evie
evie.ai
Evie is an AI personal assistant that schedules and organizes your meeting according to your calendar preferences.
eBotify
ebotify.com
eBotify is an AI-driven conversational bot-building platform to create tailor-made chatbots for Lead generation, Live chat support, Interactive Landing Pages, Surveys, Enquiries, Appointments, Feedback and Suggestions for your business.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: A conversational AI platform that combines rules, machine learning, and generative AI to enable users of all experience levels to create chatbots and virtual assistants quickly and easily.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers helps agencies and marketers create bots in less time using more than 150 plug-and-play chatbot templates. ------------------ The following types of templates currently available: • Customer service, live chat, customer support, and FAQ chatbots. • Restaurant reservation bots for foodserv...
Codar.io
codar.io
Codar.io is an all-in-one digital marketing platform designed to streamline various aspects of online marketing for businesses. It integrates multiple tools and features to enhance marketing efficiency and effectiveness. These include chatbots for platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and Wh...
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka is an AI-powered chatbot that operates 24/7, speaking like a real human. It swiftly handles customer inquiries, guides purchases, and enhances conversions. Equipped with built-in logic and ticketing systems, Jekka can seamlessly escalate to human assistance when necessary. By leveraging your c...
Howazit
howazit.com
At Howazit we help organizations of all types, sizes, and industries meet customer expectations and walk them through their journey, by enabling simple and, most importantly, relevant communication. Our marketing and operations solutions enable you to interact with customers at relevant touchpoints,...
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe, is a platform that helps companies connect, communicate & convert, through automated conversation & 1-2-1 human support. Design smooth conversational experiences with our intuitive no-code bot builder. Turn every visit into a conversation. Send dynamic responses that encourage customers t...
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer is an AI-powered personal assistant platform that integrates advanced AI models like OpenAI's ChatGPT, Google's Gemini and PaLM, Meta's Llama, and Anthropic's Claude. It offers a unified experience through a mobile app, web app, and Chrome extension, providing solutions tailored to indivi...
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - чат для сайта, конструктор чат-ботів для месенджерів. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Розробка чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
FURTHER's team of AI powered sales assistants work together to automate conversations with senior living prospects, helping them find what they’re looking for faster, so you can capture and convert more qualified leads, all while gaining key insights into your sales process. More about Further: - G...
Officely AI
officely.ai
Officely AI is a revolutionary platform designed to create tailored AI agents that seamlessly integrate into an organization's processes. These AI agents act as virtual team members, tackling tasks that traditionally require human intervention. They excel in recruiting, training, and mentoring new t...
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA is your Omni Communication Assistant. A web-based omni-communication dashboard founded in 2019 and a member of Telkom Group. We provides a real-time communication solution to help you gaining awareness, improve customer experiences and creating comprehensive communication strategy for your busin...