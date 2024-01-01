Tars помогает командам маркетинга и обслуживания клиентов оптимизировать воронки конверсии, автоматизировать взаимодействие со службой поддержки и пересмотреть качество обслуживания клиентов с помощью чат-ботов. На чат-боте или разговорной целевой странице посетителей встречает автоматизированный чат-бот, который начинает более человеческий разговор по тексту, предоставляет им только соответствующую информацию о вашем продукте/услуге и в нужный момент запрашивает их контактную информацию. При таком подходе пользователи не перегружаются всей информацией, представленной на типичной статической целевой странице, и сосредоточены на одном разговоре с чат-ботом. Это увеличивает шансы того, что пользователь предоставит свою информацию и превратит ее в лид для вас. Нам доверяют более 500 мировых брендов, таких как Vodafone, American Express, Bosch, Калифорнийский университет, Adobe, Daimler и другие. Tars содержит самую большую в мире библиотеку шаблонов чат-ботов, содержащую более 950+ шаблонов чат-ботов для разных отраслей и вариантов использования.

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