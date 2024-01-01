WeConnect.chat

WeConnect.chat

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Веб-сайт: weconnect.chat

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Универсальная диалоговая платформа искусственного интеллекта «все в одном» Усовершенствуйте свой бизнес с помощью диалоговых интерфейсов искусственного интеллекта WeConnect.chat. Оптимизируйте привлечение потенциальных клиентов, улучшите поддержку клиентов, произведите революцию в процессе адаптации и откройте безграничные возможности с помощью специального чат-бота с искусственным интеллектом. Легко интегрируйте компоненты на основе правил и используйте потенциал многоканальной информационной панели агента.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: weconnect.chat

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Альтернативы

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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