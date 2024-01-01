Quriobot

Quriobot

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: quriobot.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Quriobot is a new way of asking your customers questions to gain crucial insights in their preferences while increasing engagement. We do not only provide you with cutting-edge conversational user interfaces, we analyze your existing data and jointly establish your requirements and overviews of insights which need to be delivered. We make sure you collect data which can immediately be used in daily operations. Your customers will appreciate our branded experience compared to all existing online forms out there.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: quriobot.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Quriobot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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