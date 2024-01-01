ChatFlow

ChatFlow

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Веб-сайт: chatflow.no

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ChatFlow — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом, который использует содержимое вашего веб-сайта в качестве базы знаний для предоставления интеллектуальных ответов на запросы клиентов в режиме реального времени. ChatFlow позволяет создавать фирменные чат-боты с искусственным интеллектом для ваших веб-сайтов, автоматически отвечая на вопросы посетителей, используя базу знаний, созданную на основе контента вашего веб-сайта. Интеграция проста и удобна для пользователя. ChatFlow предоставляет вам простой скрипт для встраивания, который вы можете вставить в свой HTML. С помощью ChatFlow вы можете настроить все: от тона голоса чат-бота и стиля разговора до элементов визуального дизайна, таких как цвета и сообщения, чтобы обеспечить единообразие бренда.

Веб-сайт: chatflow.no

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