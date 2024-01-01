AIChatbot

AIChatbot

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Веб-сайт: aichatbot.so

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

AChatbot — это конструктор диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для поддержки клиентов. AChatbot позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, обученного на основе ваших собственных данных. Это достигается путем загрузки URL-адреса вашего веб-сайта, PDF-файлов или карты сайта. AChatbot может отвечать на запросы клиентов на нескольких языках и обеспечивает удобство встраивания виджета чат-бота непосредственно на ваш веб-сайт.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: aichatbot.so

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Альтернативы

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

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