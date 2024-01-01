Robofy

Robofy

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Веб-сайт: robofy.ai

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Robofy — это универсальный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом, предназначенный для интеграции с веб-сайтами. Он предлагает создание персонализированных чат-ботов, использующих контент веб-сайта для автоматического ответа на запросы посетителей. Чат-бот Robofy AI работает путем обучения контенту веб-сайта, включая документы, PDF-файлы и веб-страницы. Пользователи могут вводить URL-адреса или напрямую вводить контент для обучения, что позволяет чат-боту автоматически отвечать на запросы на основе этих данных. Robofy в основном используется для улучшения поддержки клиентов на веб-сайтах. Предоставляя круглосуточную автоматизированную помощь, он мгновенно отвечает на запросы клиентов, улучшая взаимодействие с пользователем и повышая уровень вовлеченности. Robofy предлагает виджет чат-бота с настраиваемыми функциями, такими как цвета, язык и позиционирование. Он включает в себя такие функции, как история чата, предлагаемые часто задаваемые вопросы и сверхбыстрые ответы. Платформа также предлагает плагин WordPress для плавной интеграции с веб-сайтами на базе WordPress. Robofy разработан для простой интеграции и использования, при этом для бесплатного плана не требуется кредитная карта. Он поддерживает автоматическое обучение чат-ботов и предоставляет возможности ручного ввода контента в учебных целях.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: robofy.ai

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