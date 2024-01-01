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Chatbit — это инструмент, который позволяет вам создать собственного чат-бота-помощника с искусственным интеллектом, обученного на ваших собственных данных, без необходимости кодирования.
Ключевая особенность:
* Настройка данных: вы можете добавить до 11 миллионов символов пользовательских данных (файлы, текст, вопросы и ответы) для обучения чат-бота.
* Настройка внешнего вида: вы можете настроить цвета, положение, логотип и имя чат-бота.
* Персональная настройка: вы можете определить индивидуальность и стиль чат-бота, чтобы сбалансировать креативность и точность.
* Сбор потенциальных клиентов: чат-бот может генерировать потенциальных клиентов из разговоров посетителей и доставлять их вам.
Другие детали:
* Chatbit предлагает бесплатную версию для начала.
* Он поддерживает несколько языков, хотя конкретные языки не указаны.
* Пользователи могут настраивать ответы чат-бота в соответствии со своими потребностями.
* Процесс создания чат-бота, добавления источников данных и его интеграции на веб-сайт можно выполнить менее чем за 5 минут.
* С Chatbit можно связаться по электронной почте [email protected], если у вас возникнут любые вопросы.
Таким образом, Chatbit предоставляет удобную платформу без программирования для создания настраиваемых чат-ботов с искусственным интеллектом, обученных на ваших собственных данных и интегрированных непосредственно на ваш веб-сайт, чтобы повысить вовлеченность, ответить на вопросы и привлечь потенциальных клиентов.
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