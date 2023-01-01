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Support Hero

Support Hero

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: supporthero.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Support Hero в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Лучшее решение для базы знаний для сокращения входящих запросов на поддержку Создавайте более счастливых клиентов, экономя время и деньги! Независимо от того, улучшаете ли вы свой веб-сайт или уменьшаете количество запросов клиентов, Support Hero предоставит вам элегантное и простое в управлении решение для базы знаний и позволит вам представить его своим клиентам в любом месте вашего веб-сайта.

Веб-сайт: supporthero.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Support Hero, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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