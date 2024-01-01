Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без кода позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте приложения, автоматизируйте рабочие процессы и интегрируйте процессы в каналы связи и цифровые среды, которые будут использоваться вашими сотрудниками и клиентами в надежной, безопасной и масштабируемой среде. Начните с редактируемого шаблона или создайте ботов с нуля, которые помогут повысить вовлеченность и производительность сотрудников. Создавайте индивидуальные программы признания, помощников по адаптации новичков, приложения для вопросов и ответов для руководителей, инструменты для инноваций сотрудников, рассылайте импульсные опросы, измеряйте моральный дух компании, реализуйте персонализированные программы обучения, автоматически отвечайте на часто задаваемые вопросы или автоматизируйте запросы в службу поддержки. Какие бы рабочие инструменты вы ни хотели создать, создайте их с помощью The Bot Platform.

Категории :

Веб-сайт: thebotplatform.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Bot Platform, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.