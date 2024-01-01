WebCatalog

The Bot Platform

The Bot Platform

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: thebotplatform.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для The Bot Platform в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без кода позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте приложения, автоматизируйте рабочие процессы и интегрируйте процессы в каналы связи и цифровые среды, которые будут использоваться вашими сотрудниками и клиентами в надежной, безопасной и масштабируемой среде. Начните с редактируемого шаблона или создайте ботов с нуля, которые помогут повысить вовлеченность и производительность сотрудников. Создавайте индивидуальные программы признания, помощников по адаптации новичков, приложения для вопросов и ответов для руководителей, инструменты для инноваций сотрудников, рассылайте импульсные опросы, измеряйте моральный дух компании, реализуйте персонализированные программы обучения, автоматически отвечайте на часто задаваемые вопросы или автоматизируйте запросы в службу поддержки. Какие бы рабочие инструменты вы ни хотели создать, создайте их с помощью The Bot Platform.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: thebotplatform.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Bot Platform, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Вам также может понравиться

Bot Libre

Bot Libre

botlibre.com

ThumbCrowd

ThumbCrowd

thumb-crowd.com

Rows

Rows

rows.com

Basaas

Basaas

basaas.com

Onalytica Brands

Onalytica Brands

onalytica.com

Discord Bot List

Discord Bot List

discordbotlist.com

Espressive

Espressive

espressive.com

Onalytica Influencers

Onalytica Influencers

onalytica.com

Aimylogic

Aimylogic

aimylogic.com

Adenin

Adenin

adenin.com

Conversed.ai

Conversed.ai

conversed.ai

Appspace

Appspace

appspace.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.