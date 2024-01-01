WebCatalog

Segmentify

Segmentify

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: segmentify.com

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Segmentify is a Customer Engagement Platform that helps simplify the e-commerce growth journey by helping you discover how to increase customer lifetime value. To achieve this, Segmentify offers a range of features, including Personalisation solutions like Recommendation, Engagement, Dynamic Bundles; Customer Data solutions including Segmentation, Customer Profiles; Cross-Channel Marketing solutions like Email and Push Messaging and Merchandising solutions like Search Box, Searchandising and more.

Категории:

Business
Push Notification Software

Веб-сайт: segmentify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Segmentify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Odoo

Odoo

odoo.com

Brevo

Brevo

brevo.com

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

AWeber

AWeber

aweber.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Courier

Courier

courier.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

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