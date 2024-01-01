Segmentify is a Customer Engagement Platform that helps simplify the e-commerce growth journey by helping you discover how to increase customer lifetime value. To achieve this, Segmentify offers a range of features, including Personalisation solutions like Recommendation, Engagement, Dynamic Bundles; Customer Data solutions including Segmentation, Customer Profiles; Cross-Channel Marketing solutions like Email and Push Messaging and Merchandising solutions like Search Box, Searchandising and more.

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Веб-сайт: segmentify.com

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