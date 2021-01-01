Альтернативы - Segmentify
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
OneSignal
onesignal.com
Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
AWeber
aweber.com
Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
Courier
courier.com
Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Braze
braze.com
Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
User.com
user.com
User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.
GoZen
gozen.io
Увеличьте свои продажи и доходы в 10 раз с помощью платформы органического роста на базе искусственного интеллекта. Органично развивайте свой бизнес без рекламы, создавая оптимизированный для SEO контент, увеличивая аудиторию, автоматизируя взаимодействие и продажи.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Iterable
iterable.com
Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.
UserWise
userwise.io
Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Airship
airship.com
Доставляйте значимые сообщения на каждом этапе жизненного цикла клиента с помощью платформы взаимодействия с клиентами, созданной для корпоративных брендов. Узнать больше.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Truepush
truepush.com
Отправляйте неограниченное количество бесплатных push-уведомлений и монетизируйте push-рекламу с помощью инструмента Truepush. Добавьте дополнительный канал дохода на свой сайт с помощью нашей push-рекламы. Экономьте до 1200 долларов в месяц на привлечении пользователей с помощью инструмента Truepu...
ngrow
ngrow.ai
Увеличьте удержание с помощью push-уведомлений AI. Единственная интеллектуальная платформа push-уведомлений без SDK.
Knock
knock.app
Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.
Leanplum
leanplum.com
Максимизируйте взаимодействие с клиентами, выстраивая прочные и ценные отношения с помощью оптимизированного многоканального обмена сообщениями и координации кампаний.
Upsight
upsight.ai
Upsight объединяет омниканальную аналитику, интегрированные маркетинговые инструменты и оптимизацию рекламы, чтобы максимизировать доход и повысить эффективность всего вашего портфолио.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет организациям радовать клиентов замечательным омниканальным опытом. Он оптимизирует общение в каждой точке взаимодействия на протяжении всего пути клиента, объединяя каналы связи, приложения для обмена сообщениями и чат-ботов. Реш...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Встроенные push-уведомления для мобильных и настольных компьютеров для Chrome, Safari и Firefox. Самый простой способ уведомить ваших постоянных читателей о новом контенте.
Pushify.com
pushify.com
Pushify предоставляет панель управления, с помощью которой вы можете таргетировать своих пользователей за пределами разных границ в зависимости от их часовых поясов. Следовательно, ориентируйтесь на пользователей из разных географических регионов в то время, когда они наиболее активны.
Ocamba
ocamba.com
Полный набор приложений управления предприятием для показа рекламы и обмена push-сообщениями.
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI — это САМЫЙ БЫСТРЫЙ способ реализовать уведомления (по электронной почте, в приложении и т. д.) в вашем продукте. Он поставляется со всеми необходимыми интеграциями, редакторами визуальных уведомлений и SDK, которые позволяют создавать и интегрировать новые уведомления в ваш продукт ...
Nashpush
nashpush.com
Nashpush — это мощная и удобная платформа для отправки push-уведомлений, которая позволяет компаниям по всему миру привлекать, привлекать и удерживать свою аудиторию с помощью своевременной отправки персонализированных триггерных push-уведомлений. Nashpush, основанный на превосходной архитектуре, пр...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays — это ведущее на рынке SaaS-платформа для самообслуживания клиентов с помощью push-уведомлений с простой и удобной интеграцией кода. Почему клиенты любят работать с нами? 🔷PUSH 🔷... Показать больше INED 🔷PWA (Прогрессивные веб-приложения) 🔷НЕАКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷Целе...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic — это комплексное маркетинговое решение для сайта, использующее веб-push-уведомления, намерения выхода и рекламные накладки.
indigitall
indigitall.com
indigitall — международная компания, предлагающая услугу автоматизации маркетинга SaaS, которая позволяет нашим клиентам отправлять своей аудитории расширенные, сегментированные, интерактивные и основанные на местоположении push-уведомления. Мы охватываем полный жизненный цикл клиента, активируя, ко...
FoxPush
foxpush.com
Отправляйте мгновенные веб-push-уведомления своим подписчикам, когда они онлайн, где бы они ни находились — даже на своих мобильных телефонах! Он прост в настройке и не требует никаких технических навыков. Отправляйте push-уведомления своим пользователям, чтобы повысить вашу вовлеченность. Выполните...
FlareLane
flarelane.com
FlareLane — это персонализированное маркетинговое CRM-решение, которое использует интерактивные push-уведомления для повышения качества обслуживания клиентов. Мы стремимся создать основанную на событиях, автоматическую и удобную службу push-уведомлений мирового класса, которая улучшит удержание клие...
Catapush
catapush.com
Catapush — это SaaS-платформа для обмена мобильными сообщениями (push и внутри приложения), предназначенная для помощи финансовым службам, коммунальным предприятиям и крупным предприятиям в управлении общением с клиентами. Более надежный, отслеживаемый и безопасный, чем любая другая доступная альтер...
WonderPush
wonderpush.com
Уведомления и всплывающие окна от 1 евро в месяц для Интернета и мобильных устройств. WonderPush — самая быстрая платформа, предлагающая push-уведомления и всплывающие окна для iOS, Android и веб-сайтов. Наше мощное решение, простое в настройке, позволяет тысячам разработчиков и маркетологов отправл...
Subscribers
subscribers.com
Пропустите длинную строку входящих сообщений электронной почты с сообщениями, отправленными непосредственно посетителям вашего сайта, даже после того, как они покинули ваш сайт. Подписчики — это высокоэффективный инструмент для повторного привлечения посетителей вашего сайта и увеличения количества ...
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad — это самый простой способ добавить push-уведомления на веб-сайты и в веб-приложения. Ежедневно доставляет миллионы веб-push-уведомлений. Pushpad — это профессиональное решение для разработчиков веб-приложений и веб-сайтов любого размера, которые хотят отправлять push-уведомления.
Noviclick
noviclick.com
Noviclick — это рекламная онлайн-платформа, на которой вы можете создавать рекламные кампании. Наши типы источников: push-трафик, входящий push-трафик и попандер-трафик. Наиболее важными принципами при этом являются: ✅ Прозрачность ✅ Удобная и быстрая панель управления с расширенными возможностями т...
Notix
notix.co
NOTIX — это многофункциональный сервис push-уведомлений в Интернете и в приложениях для вовлечения аудитории, удержания пользователей и монетизации. Поддерживаемые платформы: Android, Веб-демо: доступно по запросу. Руководство пользователя: https://help.notix.co/en/ Что можно делать с Notix? - Повто...
Feedify
feedify.net
Feedify предоставляет простую панель управления, с помощью которой можно автоматически управлять инструментами взаимодействия с клиентами. Feedify позволяет создавать уведомления, всплывающие окна, опросы, инструменты обратной связи (до и после продажи), которые можно сузить по географическому место...
AutomateWoo
automatewoo.com
Мощная автоматизация маркетинга для вашего магазина WooCommerce. Конвертируйте и удерживайте клиентов с помощью автоматизированного маркетинга, который сделает всю тяжелую работу за вас. В AutomateWoo есть инструменты, необходимые для развития вашего магазина и зарабатывания больше денег.
AdOperator
adoperator.com
AdOperator предоставляет рекламные услуги партнерским маркетологам, рекламным агентствам и прямым рекламодателям с целью повышения активности пользователей, создания новой аудитории и увеличения конверсий на мобильных и настольных устройствах. Наши основные push-уведомления о рекламном инвентаре и н...
NotifyVisitors
notifyvisitors.com
Увеличьте доходы и ускорьте рост бизнеса с помощью программных инструментов автоматизации маркетинга NotifyVisitors, таких как маркетинг по электронной почте и маркетинг по SMS.
Larapush
larapush.com
LaraPush — это ведущее на рынке автономное решение для веб-уведомлений, которое позволяет отправлять отслеживаемые push-уведомления. LaraPush позволяет вам БЕСПЛАТНО* отправлять своим пользователям push-уведомления через Интернет и мобильные устройства в настольных браузерах и на телефонах Android*....
PushPushGo
pushpushgo.com
Повторно привлекайте пользователей с помощью push-уведомлений в Интернете и на мобильных устройствах. Протестируйте бесплатное многофункциональное решение, соответствующее требованиям GDPR.
SmartPush
smartpush.ai
SmartPush — это поставщик услуг push-уведомлений, который помогает предприятиям повысить вовлеченность клиентов с помощью веб-push-уведомлений. Включая такие функции, как сегментация, автоматический обмен сообщениями, персонализированные уведомления и отчеты в реальном времени, SmartPush позволяет к...
MagicBell
magicbell.com
MagicBell — это гибкий почтовый ящик для уведомлений для Интернета, мобильных устройств и приложений, который можно развернуть в течение дня, что сэкономит вам сотни часов ручного кодирования и сложной реализации — и все это под вашим брендом. В отличие от других систем уведомлений, MagicBell узнает...
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh — это лучшая мобильная платформа взаимодействия с клиентами для успешных людей. Это упрощает омниканальный обмен сообщениями, позволяя маркетологам и менеджерам по продуктам отправлять push-уведомления, сообщения в приложениях, электронную почту, SMS и WhatsApp с одной платформы. Составьте...
Gravitec
gravitec.net
Привет! Добро пожаловать на Gravitec.net! Служба push-уведомлений, ориентированная на автоматизацию и персонализацию. Мы верим, что забота о своих клиентах принесет вам только пользу! Вот почему мы делаем все возможное, чтобы ваши читатели остались довольны. Настройте ежедневные и еженедельные дайдж...
Kumulos
kumulos.com
С помощью Kumulos маркетинговые команды могут быстро создавать персонализированные путешествия, которые понравятся пользователям, повышая вовлеченность мобильных приложений и создавая активных защитников бренда на всю жизнь. Мы вернем вашу команду на место руля, предоставив ей все мощные маркетингов...
PushEngage
pushengage.com
Добро пожаловать в PushEngage, вашего главного партнера по раскрытию всего потенциала push-уведомлений в Интернете и приложениях! В PushEngage мы даем возможность таким компаниям, как ваша, привлекать, повторно привлекать и удерживать клиентов с помощью целевых и персонализированных push-уведомлений...
Engagespot
engagespot.co
Zapier для уведомлений. Engagespot помогает разработчикам создавать многоканальные уведомления о продуктах с помощью единого API. С Engagespot вы можете: * Интегрируйте несколько каналов уведомлений, таких как электронная почта, в приложении, SMS, Push, WhatsApp, Slack и т. д., в ваш продукт за сч...
Atomic.io
atomic.io
Обеспечьте новый уровень обслуживания клиентов прямо внутри вашего приложения. Atomic.io — это ваш инструмент взаимодействия с клиентами внутри приложения, который позволяет вам быстро отправлять гиперперсонализированные и действенные сообщения вашим клиентам по самому безопасному каналу — вашему пр...